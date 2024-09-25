"Запускают за 5 минут до урока": столпотворение на входе в школу в Актау сняли на видео

Родители учащихся одной из школ Актау пожаловались, что учеников второй смены запускают в школу лишь за пять минут до урока, из-за чего перед входом образовывается столпотворение, передает Lada.kz.

Как рассказали родители, детей, обучающихся во вторую смену, заставляют стоять на улице и не запускают без разрешения. В доказательство в редакцию прислали видеоролик, на котором видно, что дети пытаются протолкнуться в двери школы.

"Мне дочка постоянно говорила, что протолкнуться в школу невозможно на входе, потому что их только за 5 минут до начала урока запускают. Я решила сходить и проверить.

Действительно. Все стоят на улице, пока им не скажут заходить. А потом сотни детей пытаются протиснуться в двери, чтобы успеть в кабинеты. Я спросила на вахте, почему так происходит, и мне ответили, что это распоряжение директора", – рассказала одна из матерей.

В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что снятый на видео инцидент носил разовый характер.

"В 13:45 в школе проводилось собрание, в связи с чем дежурный учитель не смог вовремя спуститься. В это время на входе произошло столпотворение.

В школе имеются 3 блока и отдельный вход в каждый. Эта ситуация произошла лишь в одном блоке. Ежедневно дежурство контролируется. В связи с данной ситуацией ответственным было дано предупреждение", – сообщили в отделе образования.

По информации пресс-службы, в среду, 25 сентября, ситуация в школе должна быть исправлена – никакой давки не будет.

Напомним, ранее в Мангистау начали проверку из-за видео с учительницей – на кадрах педагог делала замечания ученицы. Родители девочки заявили, что школьница не первый год подвергается буллингу со стороны этого учителя.

До этого сообщалось о том, что в Алматинской области конфликт между учителем и учеником попал на видео. В итоге в отношении педагога составили административный протокол.