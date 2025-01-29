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Казахстанец не хотел отдавать четверть своего заработка и оказался под арестом

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Мужчина под арестом
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: byakkaya / Getty Images

Жителю Костанайской области назначили административный арест за неисполнение обязанностей по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении гражданина по факту неисполнение решения суда о взыскании алиментов (ч.1 ст.669 КоАП РК) рассмотрели в суде района Беимбета Майлина.

"Гражданин уклонялся от исполнения решения суда (судебного приказа) о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 заработка и иного дохода. Он без уважительных причин умышленно уклонялся от уплаты алиментов", - установил суд.

Частный судебный исполнитель пояснила, что задолженность по алиментам у мужчины составляет более 3,4 млн тенге. Сведений по оплате у него нет.

Прокурор просил суд признать казахстанца виновным и наложить взыскание в виде ареста.

В качестве смягчающих обстоятельств учли признание вины и наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не было установлено.

Судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. На него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 2 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Ранее стало известно, что житель Семея задолжал по алиментам более 7 млн тенге и за это был привлечен к уголовной ответственности. По приговору суда ему назначили один год ограничения свободы за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216204-kazahstanec-ne-hotel-otdavat-chetvert-svoego-zarabotka-i-okazalsya-pod-arestom/