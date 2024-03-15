Ребенок оказался запертым в машине в области Ұлытау (видео)

В области Ұлытау спасли 1,5-годовалого ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле. Малыш не пострадал. Инцидент произошел сегодня, 15 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сегодня в 11.32 поступило сообщение на номер "112" о том, что в Сатпаеве на улице Панина внутри автомашины взаперти остался ребенок 2022 года рождения.

Силы ДЧС в количестве пяти человек и одной единицы техники прибыли на место происшествия за семь минут - к 11.39. Вскоре они открыли дверь без повреждения. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Ранее в области Ұлытау ученица младших классов пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Девочку пять дней лечили в районной больнице, а позже ее пришлось увезти в Карагандинскую область на повторное обследование. Администрация школы обвинила в случившемся акимат.

А в феврале в селе Кеменгер Павлодарской области лимузин, который вез новорожденного ребенка с матерью из роддома, застрял в сугробе. Сотрудник полиции помог вызволить авто, прицепив буксировочный трос к патрульной машине, а затем сопроводил машину до дома.

В январе поездка в общественном транспорте обернулась для жительницы Восточно-Казахстанской области обращением в полицию, потому что ее сын уехал на автобусе один. Стражи порядка нашли ребенка и передали матери.