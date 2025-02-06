Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Алматы обновят все светофоры и создадут новый орган

Опубликовано:

Запрещающий сигнал светофора
Светофор. Иллюстративное фото: Wengen Ling / Getty Images

В Алматы появится Центр организации дорожного движения. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, передает NUR.KZ.

Досаев сообщил о том, что в Алматы будут заменены все светофоры.

"Работа по обеспечению безопасности и правильному управлению дорожным трафиком у нас активно идет. Вы знаете, из всех 185 светофорных комплексов только 91 соответствует новым стандартам. В этом году мы начинаем большую работу по замене всех светофорных комплексов, объединения и создания Центра организации дорожного движения города Алматы, которого никогда не было", - рассказал аким.

Он добавил, что эти функции закреплены за Департаментом полиции, который будет отвечать за безопасность. За управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат Алматы.

"Мы этот проект готовим и осенью уже начнем. Вопросы, которые возникают, будут решены", - заключил аким.

Ранее Ерболат Досаев рассказывал, когда в городе вернут секундомеры на светофоры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218352-centr-organizacii-dorozhnogo-dvizheniya-vpervye-poyavitsya-v-almaty/