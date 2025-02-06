В Алматы обновят все светофоры и создадут новый орган

В Алматы появится Центр организации дорожного движения. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, передает NUR.KZ.

Досаев сообщил о том, что в Алматы будут заменены все светофоры.

"Работа по обеспечению безопасности и правильному управлению дорожным трафиком у нас активно идет. Вы знаете, из всех 185 светофорных комплексов только 91 соответствует новым стандартам. В этом году мы начинаем большую работу по замене всех светофорных комплексов, объединения и создания Центра организации дорожного движения города Алматы, которого никогда не было", - рассказал аким.

Он добавил, что эти функции закреплены за Департаментом полиции, который будет отвечать за безопасность. За управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат Алматы.

"Мы этот проект готовим и осенью уже начнем. Вопросы, которые возникают, будут решены", - заключил аким.

Ранее Ерболат Досаев рассказывал, когда в городе вернут секундомеры на светофоры.