В Алматы обновят все светофоры и создадут новый орган
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В Алматы появится Центр организации дорожного движения. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, передает NUR.KZ.
Досаев сообщил о том, что в Алматы будут заменены все светофоры.
"Работа по обеспечению безопасности и правильному управлению дорожным трафиком у нас активно идет. Вы знаете, из всех 185 светофорных комплексов только 91 соответствует новым стандартам. В этом году мы начинаем большую работу по замене всех светофорных комплексов, объединения и создания Центра организации дорожного движения города Алматы, которого никогда не было", - рассказал аким.
Он добавил, что эти функции закреплены за Департаментом полиции, который будет отвечать за безопасность. За управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат Алматы.
"Мы этот проект готовим и осенью уже начнем. Вопросы, которые возникают, будут решены", - заключил аким.
Ранее Ерболат Досаев рассказывал, когда в городе вернут секундомеры на светофоры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218352-centr-organizacii-dorozhnogo-dvizheniya-vpervye-poyavitsya-v-almaty/