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Аким Алматы высказался о благоустройстве улицы Панфилова

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Улица Панфилова
Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы в прошлом году благоустроили улицу Панфилова, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района, передает NUR.KZ.

"Самой посещаемой пешеходной улицей Алмалинского района является улица Панфилова, ремонтные работы на которой не проводились с 2017 года.

В ноябре 2024 года реализован проект по благоустройству улицы Панфилова от Кабанбай батыра до Жибек Жолы. В рамках проекта обновлены проезжая часть и существующие МАФы, увеличена зеленая зона на 20% с подсадкой многолетних кустарников", - рассказал аким.

Кроме того, глава мегаполиса отметил, что в этом году в рамках программы "Бюджет народного участия" благоустроят участок по улице Панфилова от Абая до Шевченко.

"В этом году в Алмалинском районе будет реализовано 45 проектов по программе БНУ. Этот проект входит в этот список. В рамках проекта благоустройства приведем участок в порядок в соответствие всем стандартам. В этом году проведем и до осени закончим",- сказал Ерболат Досаев.

Всего за три года в Алматы было реализовано 938 проектов БНУ на сумму 39,1 млрд тенге. По поручению акима Алматы на 2025 год на БНУ выделено 17,1 млрд тенге.

Досаев добавил, что также в феврале 2025 года начнется разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходной зоны по принципу "от фасада до фасада" проспекта Жибек жолы и сквера возле театра юного зрителя им. Мусрепова. Работы полностью планируется завершить в ноябре 2025 года.

Ранее мы рассказывали, как благоустроили скверы и улицы Алмалинского района, включая пешеходную улицу Панфилова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218368-akim-almaty-vyskazalsya-o-blagoustroystve-ulicy-panfilova/