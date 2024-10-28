Казахстанец родился в степи и 26 лет жил без документов

26-летний житель Жамбылской области не имел свидетельства о рождении и для его получения был вынужден даже пройти судмедэкспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, житель Сарысуского района обратился в суд с просьбой официально установить юридически значимый факт своего рождения.

В иске он указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов.

"Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала. В связи с рождением вне медицинской организации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась", - отметили в суде.

НАО "Правительство для граждан" отказало казахстанцу в регистрации в связи с отсутствием документа о рождении из медицинской организации с указанием, что заявитель имеет возможность установить факт рождения только по решению суда.

По закону основанием для государственной регистрации рождения является медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.

"Для того, чтобы установить личность заявителя, акимом сельского округа была создана комиссия, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста. Экспертиза заключила соответствие физического развития заявителя возрасту 24-25 лет", - сообщили в суде.

Суд рассмотрел доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, в том числе медицинскую карту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств.

"Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях", - уточнили в суде.

Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя. Решение пока не вступило в законную силу.

В Павлодарской области с 1 июля этого года выявили 56 человек без документов. Такие граждане, по данным полиции, обычно имеют или утратили паспорта СССР образца 1974 года, или являются лицами старше 18 лет, своевременно не получившими документы.

Сообщать о проживающих без документов казахстанцах попросили в МВД. Дело в том, что в стране проходит кампания оказания помощи жителям страны, которые не имеют каких-либо документов, удостоверяющих личность.