Землетрясение в Алматы: почему палаточные лагеря не откроют в каждом районе, рассказали в МЧС

Глава МЧС в кулуарах мажилиса рассказал, почему в Алматы ограничились только одним палаточным лагерем на случай землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему палаточные лагеря не открывают во всех районах Алматы.

Глава МЧС Чингис Аринов признал логичность вопроса. Однако решить его положительно, по его словам, невозможно.

"Представьте застройку Алматы - там невозможны такие большие палаточные городки, фактически мест не осталось. Но максимально эту практику будем применять в других городах", - сказал в ответ Чингис Аринов.

Министр напомнил, что в Турксибском районе города уже открыт палаточный лагерь.

"Согласен, вопрос очень логичный. Во-первых, это место, которое мы выбрали - это большой свободный участок, там ни дерева не растет. Большое поле, и оно находится далеко от этих тектонических разломов - это научно доказано. И оно (место - прим.ред.) наиболее сейсмически безопасно. И соответствует нашим требованиям", - резюмировал Аринов.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

Отойдите от мебели, окна, люстры.

Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.

Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).

Отключите воду, газ, электричество.

Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).

Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

Будьте готовы к повторным толчкам.

Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, еще в октябре прошлого года Чингис Аринов рассказал о планах создать палаточный лагерь для выживания в течение трех дней близ Алматы на случай землетрясения.

"О базе "Алатау" - уникальность ее в том, что там 173 га открытой земли, в Турксибском районе, это место находится на плато, где нет разломов и трещин. Там есть подъездные пути, недалеко есть ж/д путь. Мы там проводим тренировки. Там достаточно палаток", - рассказывал тогда министр.

Сообщалось также, что лагерь сможет вместить до 50 тысяч человек при "тесном размещении".

Примерно в это же время в Алматы проводилось массовое тестирование системы экстренного оповещения Mass Alert - пользователи мобильных устройств получили тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android - с пометкой "Президентское оповещение". Эту систему планируют использовать для оперативного оповещения казахстанцев о землетрясении.