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30 лет независимости Казахстана

Введут ли в Казахстане ответственность за харассмент и преследование, ответили в МВД

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Расстроенная женщина
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Anciens Huang / Getty Images

В кулуарах мажилиса вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование), передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне кажется, все видят трек, по которому мы движемся. Думаю, мы когда-то придем к введению этих норм. У общественности есть запрос.

Только, единственное, это надо делать спокойно, взвешенно и не торопясь, а не просто копировать (законы других стран – прим. ред.), потому что депутаты правильно говорят - есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как где-то в других странах", - заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Он отметил, что по поводу понятия буллинга также было много вопросов и велись обсуждения, стоит ли его вводить в законодательство.

"Сейчас мы вводим понятие буллинг (в законодательство – прим. ред.). Посмотрим, как будет работать.

И, наверное, по вопросам харрасмента мы все равно придем к тому, что эта мера появится, потому что, действительно, многие женщины жалуются на эти вещи. Запрос есть. Видимо, со временем мы к этому придем", - отметил вице-министр внутренних дел.

Он добавил, что вопрос о том, в каком кодексе будет прописан харассмент и сталкинг – административном или уголовном, будет решен, когда появится такая инициатива.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, харассмент (сексуальные домогательства) это нежелательное вербальное или физическое поведение сексуального характера.

Сексуальное домогательство может охватывать любое сексуально мотивированное поведение, которое человек, в отношении которого оно совершается, считает оскорбительным.

В 1994 году Верховный суд США постановил, что поведение можно считать харассментом и ущемлением гражданских прав человека, если оно создает враждебную и оскорбительную рабочую среду.

Согласно данным Британской энциклопедии, сталкинг (преследование) – это преступление, заключающееся в преследовании другого человека против его воли.

Квалификация преследования как уголовного преступления является относительно новым явлением в мировой практике, поскольку о нем заговорили в начале 1990-х годов.

Напомним, в начале декабря 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062173-vvedut-li-v-kazahstane-otvetstvennost-za-harassment-i-presledovanie-otvetili-v-mvd/

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