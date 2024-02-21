Введут ли в Казахстане ответственность за харассмент и преследование, ответили в МВД

В кулуарах мажилиса вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование), передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне кажется, все видят трек, по которому мы движемся. Думаю, мы когда-то придем к введению этих норм. У общественности есть запрос.

Только, единственное, это надо делать спокойно, взвешенно и не торопясь, а не просто копировать (законы других стран – прим. ред.), потому что депутаты правильно говорят - есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как где-то в других странах", - заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Он отметил, что по поводу понятия буллинга также было много вопросов и велись обсуждения, стоит ли его вводить в законодательство.

"Сейчас мы вводим понятие буллинг (в законодательство – прим. ред.). Посмотрим, как будет работать.

И, наверное, по вопросам харрасмента мы все равно придем к тому, что эта мера появится, потому что, действительно, многие женщины жалуются на эти вещи. Запрос есть. Видимо, со временем мы к этому придем", - отметил вице-министр внутренних дел.

Он добавил, что вопрос о том, в каком кодексе будет прописан харассмент и сталкинг – административном или уголовном, будет решен, когда появится такая инициатива.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, харассмент (сексуальные домогательства) – это нежелательное вербальное или физическое поведение сексуального характера.

Сексуальное домогательство может охватывать любое сексуально мотивированное поведение, которое человек, в отношении которого оно совершается, считает оскорбительным.

В 1994 году Верховный суд США постановил, что поведение можно считать харассментом и ущемлением гражданских прав человека, если оно создает враждебную и оскорбительную рабочую среду.

Согласно данным Британской энциклопедии, сталкинг (преследование) – это преступление, заключающееся в преследовании другого человека против его воли.

Квалификация преследования как уголовного преступления является относительно новым явлением в мировой практике, поскольку о нем заговорили в начале 1990-х годов.

Напомним, в начале декабря 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.