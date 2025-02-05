Made in Almaty: Almaty TV представляет новый проект

Телеканал Almaty TV запускает в эфир новый проект про развитие бизнеса – Made in Almaty. В центре внимания каждого выпуска будут креативные и динамично развивающиеся предприятия – от большого завода до маленького цеха.

Цель нового телевизионного проекта Made in Almaty – наглядно показать производимую отечественную продукцию в городе и рассказать об ее качестве и конкурентоспособности, а также рабочие будни людей, благодаря которым развивается промышленная отрасль. Сегодня в сфере МСБ работают более 85% от общего числа занятых в Алматы. Только за последний год для ее развития из бюджета городскими властями выделено 53,1 млрд тенге.

Один из успешно развивающихся алматинских кейсов – завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции, которую используют при строительстве зданий, социальной инфраструктуры и промышленности. Только за один месяц комплекс выпускает более 120 тонн готовой продукции. Налажен экспорт в Кыргызстан и Азербайджан. В дальнейших планах – экспорт в страны Европы.

"Я уже более 20 лет работаю в этой сфере и до сих пор мне интересен каждый процесс. Сейчас мы занимаемся обучением молодых специалистов. В будущем мы планируем увеличить завод, расширить наши возможности, создать больше рабочих мест", - отметил главный инженер завода Азатбек Куанышбекулы.

Стоит отметить, что сегодня в индустриальной зоне Алматы реализуются 67 проектов на сумму 485 млрд тенге, создано 11,6 тыс. рабочих мест. В этом году планируется запуск 15 проектов на 197 млрд тенге с созданием почти 3 тысяч рабочих мест.

Пример завода по производству кабельно-проводниковой продукции показывает, как местные предприятия при поддержке государства могут расти и развиваться, принося пользу не только экономике города, но и всей страны.

Напомним, ранее Almaty TV в Год рабочих профессий запустил специальный проект "Город в лицах", героями которого стали алматинские коммунальщики, строители, фельдшеры и многие другие. В ближайшее время в эфире выйдет еще ряд новых программ, в том числе "Районы", "Улицы Алматы" и "Обратная связь". Также запущены новостные рубрики "Деловые новости" и "Ритм города".