Казахстан провел переговоры с Великобританией по вопросам борьбы с коррупцией
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Глава Антикора Асхат Жумагали встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэтрин Лич, сообщили в пресс-службе агентства.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
Руководитель ведомства ознакомил с проводимыми в Казахстане реформами и основными направлениями деятельности агентства, реализуемыми в рамках исполнения поручении главы государства.
Проводимая работа способствует минимизации коррупционных рисков, развитию добропорядочности общества, росту доверия бизнеса и граждан к государственным институтам, повышению эффективности возврата незаконно полученных активов и правовой помощи по уголовным делам, а также укреплению международного имиджа и инвестиционной привлекательности страны.
Асхат Жумагали подчеркнул значимость взаимодействия с британской стороной, нацеленного на достижение передовых антикоррупционных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.
В свою очередь Кэтрин Лич выразила заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в рамках совместных проектов по обмену опытом.
По итогам встречи стороны договорились о реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности антикоррупционной политики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2218062-kazahstan-provel-peregovory-s-velikobritaniey-po-voprosam-borby-s-korrupciey/