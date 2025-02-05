Казахстан провел переговоры с Великобританией по вопросам борьбы с коррупцией

Глава Антикора Асхат Жумагали встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэтрин Лич, сообщили в пресс-службе агентства.

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В ходе встречи обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Руководитель ведомства ознакомил с проводимыми в Казахстане реформами и основными направлениями деятельности агентства, реализуемыми в рамках исполнения поручении главы государства.

Проводимая работа способствует минимизации коррупционных рисков, развитию добропорядочности общества, росту доверия бизнеса и граждан к государственным институтам, повышению эффективности возврата незаконно полученных активов и правовой помощи по уголовным делам, а также укреплению международного имиджа и инвестиционной привлекательности страны.

Совещание с участием Асхата Жұмағали и Кэтрин Лич. Фото: Антикоррупционная служба РК

Асхат Жумагали подчеркнул значимость взаимодействия с британской стороной, нацеленного на достижение передовых антикоррупционных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.

В свою очередь Кэтрин Лич выразила заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в рамках совместных проектов по обмену опытом.

По итогам встречи стороны договорились о реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности антикоррупционной политики.