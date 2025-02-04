Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вернуть выданные на переселение 5,2 млн тенге потребовали у семьи в СКО

Опубликовано:

Двое взрослых держат детей на руках
Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

В СКО семью обязали вернуть в бюджет 5,2 млн тенге, выданные в качестве государственной поддержки за переселение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец - филиал Карьерного центра Акжарского района - обратился с иском к ответчику о взыскании денежных средств.

"Между истцом и ответчиком был заключен социальный контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы", - пояснили в суде.

В соответствии с условиями программы предусмотрены субсидии для переезда в размере 70 МРП на каждого члена семьи. В связи с чем ответчику было выплачено 1 207 500 тенге. Кроме того, в связи с подачей ответчиком заявления о предоставлении сертификата экономической мобильности выплатили еще 4 млн тенге.

"По условиям социального контракта, в случае выезда с места расселения участника программы с семьей в течение 60 месяцев в республиканский бюджет возмещаются суммы полученных субсидий. Установлено, что ответчик отсутствует в месте расселения", - рассказали в суде.

Филиал Карьерного центра Акжарского района направил уведомление о добровольном возврате бюджетных средств. Ответчик этих мер не принял и бюджетные средства не вернул.

Тогда филиал Карьерного центра Акжарского района обратился с иском о взыскании с ответчика в доход республиканского бюджета денежных средств в размере 5 207 500 тенге.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству стороны пришли к примирению и обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения.

Определением суда утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязуется возвратить в доход республиканского бюджета 5 207 500 тенге в течение трех месяцев равными долями.

Истец отказался от иска. Производство по делу прекратили. Определение суда уже вступило в законную силу.

За переезд в трудодефицитные регионы казахстанцам готовы платить деньги и даже помочь с покупкой жилья. Переселенцев ждут в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также в областях Абай и Ұлытау.

В Акмолинской области выявили нарушения при организации добровольного переселения, а именно хищение материальной помощи на 20 млн тенге. Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217920-vernut-vydannye-na-pereselenie-5-2-mln-tenge-potrebovali-u-semi-v-sko/