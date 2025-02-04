Вернуть выданные на переселение 5,2 млн тенге потребовали у семьи в СКО

В СКО семью обязали вернуть в бюджет 5,2 млн тенге, выданные в качестве государственной поддержки за переселение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец - филиал Карьерного центра Акжарского района - обратился с иском к ответчику о взыскании денежных средств.

"Между истцом и ответчиком был заключен социальный контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы", - пояснили в суде.

В соответствии с условиями программы предусмотрены субсидии для переезда в размере 70 МРП на каждого члена семьи. В связи с чем ответчику было выплачено 1 207 500 тенге. Кроме того, в связи с подачей ответчиком заявления о предоставлении сертификата экономической мобильности выплатили еще 4 млн тенге.

"По условиям социального контракта, в случае выезда с места расселения участника программы с семьей в течение 60 месяцев в республиканский бюджет возмещаются суммы полученных субсидий. Установлено, что ответчик отсутствует в месте расселения", - рассказали в суде.

Филиал Карьерного центра Акжарского района направил уведомление о добровольном возврате бюджетных средств. Ответчик этих мер не принял и бюджетные средства не вернул.

Тогда филиал Карьерного центра Акжарского района обратился с иском о взыскании с ответчика в доход республиканского бюджета денежных средств в размере 5 207 500 тенге.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству стороны пришли к примирению и обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения.

Определением суда утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязуется возвратить в доход республиканского бюджета 5 207 500 тенге в течение трех месяцев равными долями.

Истец отказался от иска. Производство по делу прекратили. Определение суда уже вступило в законную силу.

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