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Кандасов подозревают в хищении миллионов при переселении в Акмолинскую область

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Семья уезжает
Семья. Иллюстративное фото: OLGA RYAZANTSEVA / Getty Images

В Акмолинской области выявили нарушения при организации добровольного переселения, а именно хищение материальной помощи на 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявила нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан.

"Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 млн тенге", - уточнили в прокуратуре Акмолинской области.

По данным нарушениям прокуратура Целиноградского района зарегистрировала досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере (п.1 ч.3 ст.190 УК РК) в отношении кандасов. Материалы дел направили в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, на основании акта надзора, внесенного прокуратурой района, Центром трудовой мобильности по Акмолинской области поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.

"Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорном органе.

Добавим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208846-kandasov-podozrevayut-v-hishchenii-millionov-pri-pereselenii-v-akmolinskuyu-oblast/

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