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Сигнал сирены сработает в одном из регионов Казахстана

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Сирена
Сирена. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

6 февраля в области Жетісу сработают электросирены - в регионе проверят систему оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу сообщает, что 6 февраля 2025 года в 11:00 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены. В связи с этим просим сохранять спокойствие и отнестись к этому с пониманием", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ДЧС области Жетісу напомнили правила поведения при включении электросирены в случае ЧС.

Если сигнал застал вас дома:

  • включите радио и телевизор;
  • прослушайте экстренное сообщение;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

  • прослушайте экстренное сообщение, переданное через уличные громкоговорители и мобильные оповещательные средства;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Напомним, в ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

Также в Алматы в октябре проходила проверка - осуществлялось включение сирен, перехват теле и радиоканалов, а также рассылка уведомлений через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

Эксперты заявляли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217591-signal-sireny-srabotaet-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/