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Восемь водохранилищ вернули в госсобственность в Казахстане

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Водохранилище
Водохранилище. Иллюстративное фото: Europa Press News/Getty Images

В Казахстане нашли нарушения со стороны доверительных управляющих, которые не следили за техсостоянием 8 водохранилищ. В итоге их вернули государству, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

"В ходе надзорной деятельности выявлены нарушения со стороны доверительных управляющих, которые игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния 8 водохранилищ, в частности не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений.

Указанные обстоятельства могли повлечь необратимые последствия как для жизни и здоровья населения, так и окружающей среды. Благодаря принятым мерам расторгнуто 8 договоров с недобросовестными управляющими, а имущество возвращено в собственность государства на сумму более 20 млрд тенге", - говорится в сообщении прокуратуры Алматинской области.

Отмечается, что сейчас ведомством проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов.

Напомним, ранее уже сообщалось о намерениях правительства построить новые водохранилища в Казахстане. Тогда стало известно, что построены новые объекты будут к 2027 году, а 12 новых водохранилищ сперва возведут в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

А уже в апреле прошлого года президент на заседании XXXIIІ сессии АНК заявил о необходимости создания эффективной системы борьбы со стихиями. Поручено построить 20 новых водохранилищ.

Мы также писали, что Кенгирское водохранилище в области Ұлытау будет возвращено в государственную собственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217540-vosem-vodohranilishch-vernuli-v-gossobstvennost-v-kazahstane/