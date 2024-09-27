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Кенгирское водохранилище вернут государству

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Кенгирское водохранилище
Кенгирское водохранилище. Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Кенгирское водохранилище в области Ұлытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации РК, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению.

До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации.

Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Ұлытау. Его объем - 319 млн кубометров.

Кенгирское водохранилище
Кенгирское водохранилище. Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

"Кенгирское водохранилище - основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте.

Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также жители области Ұлытау задали министру вопросы об обеспечении региона питьевым водоснабжением, улучшении качества питьевой воды, ремонте поврежденных подземных водоводов и экологическом состоянии местных водоемов.

Напомним, в конце августа сообщалось, что впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100 процентов, собрав более 18 млрд кубометров воды. Отмечалось, что поливной период в регионе продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду.

Также в марте этого года появилась информация о возможном прорыве Богенского водохранилища в Туркестанской области и вероятной угрозе для населения. В Министерстве водных ресурсов и ирригации отметили, что водохранилище находится в ведении акимата региона. Было проведено многофакторное обследование для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2166675-kengirskoe-vodohranilishche-vernut-gosudarstvu/

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