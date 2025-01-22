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Эзотерика

"Бросила двоих детей": казахстанец обвинил жену, уехавшую из дома из-за смерти отца

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Мужчина и женщина в ссоре
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: 78image / Getty Images

Житель области Ұлытау обвинил свою жену в неисполнении родительских обязанностей, когда она уехала из дома оформлять наследство после смерти отца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 10 января 2025 года управлением полиции Каражала был составлен административный протокол в отношении казахстанки по ч.1 ст.127 КоАП РК за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

Основанием для составления протокола послужило заявление ее мужа.

"Он указал, что супруга бросила двоих детей и в течение месяца не интересуется их судьбой", - пояснили в суде.

Однако в ходе судебного разбирательства данная информация не нашла подтверждения.

Суд установил, что женщина после ссоры с супругом уехала в другой город для оформления документов, связанных с наследством после смерти ее отца, так как была единственной дочерью покойного.

"Не зная о причинах ее отъезда, супруг обратился в полицию с заявлением, в котором обвинил ее в оставлении детей", - уточнили в суде.

Выслушав стороны, инспектора, составившего протокол, свидетеля и заключение прокурора, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях гражданки состава административного правонарушения.

Производство по делу было прекращено, а в адрес инспектора вынесли частное постановление. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области женщина предстала перед судом за то, что оставила троих детей в кризисном центре, а сама отправилась гулять. Женщина выразила сожаление о своем поступке и заявила, что впредь не повторит этого. Ее оштрафовали на сумму свыше 40 тыс. тенге.

А у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Пьяную мать поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214119-brosila-dvoih-detey-kazahstanec-obvinil-zhenu-uehavshuyu-iz-doma-iz-za-smerti-otca/

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