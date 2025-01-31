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Эзотерика

"Драка между сотрудниками прокуратуры и ДГД": на слухи о смерти пострадавшего ответили в Атырау

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Пациент под капельницей
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: Michele Pevide / Getty Images

В Управлении здравоохранения Атырауской области отказались рассказывать о состоянии здоровья пострадавшего в конфликте заместителя главы ДГД, сославшись на медицинскую тайну, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, в социальных сетях распространилась информация о смерти заместителя руководителя областного департамента государственных доходов, пострадавшего в драке.

В управлении здравоохранения эту информацию опровергли, назвав ее ложной.

По имеющимся сведениям, после инцидента пострадавший был госпитализирован в областную больницу. По неофициальным данным, пациент находится в коме. 

В управлении здравоохранения подтвердили, что мужчина действительно лечится в областной больнице. Однако на вопрос о его состоянии не ответили. 

"В настоящее время информация о состоянии здоровья пациента, его персональные данные не подлежат разглашению в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", медицинской тайной является информация о состоянии здоровья пациента, его диагнозе и методах лечения, которая может быть предоставлена только с его согласия или в случаях, предусмотренных законом. 

В связи с проведением расследования правоохранительными органами управление здравоохранения оказывает содействие в рамках закона. По всем вопросам рекомендуем обращаться в соответствующие правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что 28 января в одном из заведений Атырау произошел конфликт между госслужащими - сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов по Атырауской области. В результате один из участников драки получил телесные повреждения. Отмечалось, что он впал в кому.

В Департаменте полиции Атырауской области заявили, что зарегистрировано уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216844-draka-mezhdu-sotrudnikami-prokuratury-i-dgd-na-sluhi-o-smerti-postradavshego-otvetili-v-atyrau/