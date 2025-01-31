Охотничьи игры белой медведицы показали в зоопарке Алматы (видео)

Алматинский зоопарк опубликовал милое видео о том, как сотрудники стараются разнообразить досуг белой медведицы Пурги, предлагая ей игрушки и задачи, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте зоопарка Алматы.

"Мы постоянно стараемся разнообразить жизнь наших животных. Сегодня для Пурги делаем ее любимую игрушку - это джутовый мешок, наполненный сеном, пахучими веществами и вкусным угощением (сырая курица, красная рыба и отварная говядина). ⠀ Задачи, которые ей нужно решить - найти мешок, достать его и добыть из него вкусности. ⠀ Посмотрите, как Пурга азартно реагирует на мешок, воспринимая его как добычу. Пытается поймать, разорвать его и получить свое угощение", - написали сотрудники и пригласили всех желающих увидеть Пургу в зоопарк.

Напомним, ранее осенью прошлого года зоопарк Алматы опубликовал в соцсети видео с белой медведицей Пургой, показав, как она купается в своем бассейне и чем питается. Оказалось, что медведица любит свежую рыбку и погрызть тыкву.

До этого в зоопарке рассказали, каким образом ежедневно кормят Пургу. По словам сотрудников, они каждый день распределяют порции ее еды в разные места в вольере, чтобы избежать единовременного поглощения всей пищи.

Белая медведица Пурга появилась в зоопарке Алматы летом 2023 года. Медведица 2017 года рождения приехала в Алматы из Москвы. Пурга живет в вольере с двумя уличными бассейнами. Кроме этого, в ее домике установлен мощный кондиционер и "холодный" пол. В рацион медведицы входят мясо говядины и курицы, сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мед.

Добавим, по информации на официальном сайте, инициаторами создания зоопарка в Алматы выступили зоологический сектор Казахстанского филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1937 года.