Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бешбармаком и баурсаками будут кормить военнослужащих в Казахстане

Опубликовано:

Военнослужащие в столовой
Военнослужащие в столовой. Фото: polisia.kz

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, включение национальных блюд в рацион питания военнослужащих инициировала Национальная гвардия.

Об этом стало известно во время проведения круглого стола в главном командовании Национальной гвардии с участием представителей служб тыла министерства обороны, КНБ, пограничной службы КНБ и министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда.

"Внедрение национальных блюд в войсковое питание - это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих", - подчеркнул заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин.

Военнослужащие в столовой
Военнослужащие в столовой. Фото: polisia.kz

Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок.

По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена общими усилиями.

Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих. Традиционные блюда напоминают о родных корнях, укрепляют связь с культурным наследием.

В публикации отмечается, что на протяжении всего прошлого года в войсках правопорядка уже была проведена апробация обновленного рациона. Гвардейцы с энтузиазмом встретили инициативу, отмечая, что знакомые вкусы способствуют созданию комфортной атмосферы, повышению мотивации и лучшему психологическому настрою во время службы.

Напомним, ранее также сообщалось, что нормы питания хотят изменить в армии Казахстана. В отдельных случаях будет увеличена норма питьевой воды, а тем, кто работает с ядохимикатами, радиацией и иными отравляющими веществами - добавлено молоко.

В декабре прошлого года мы писали, что в 2025 году почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу. Призыв планируют проводить в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь следующего года.

Также мы писали, что 915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216940-beshbarmakom-i-baursakami-budut-kormit-voennosluzhashchih-v-kazahstane/