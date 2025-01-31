Бешбармаком и баурсаками будут кормить военнослужащих в Казахстане

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, включение национальных блюд в рацион питания военнослужащих инициировала Национальная гвардия.

Об этом стало известно во время проведения круглого стола в главном командовании Национальной гвардии с участием представителей служб тыла министерства обороны, КНБ, пограничной службы КНБ и министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальной кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-коже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда.

"Внедрение национальных блюд в войсковое питание - это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих", - подчеркнул заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин.

Военнослужащие в столовой. Фото: polisia.kz

Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок.

По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена общими усилиями.

Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих. Традиционные блюда напоминают о родных корнях, укрепляют связь с культурным наследием.

В публикации отмечается, что на протяжении всего прошлого года в войсках правопорядка уже была проведена апробация обновленного рациона. Гвардейцы с энтузиазмом встретили инициативу, отмечая, что знакомые вкусы способствуют созданию комфортной атмосферы, повышению мотивации и лучшему психологическому настрою во время службы.

Напомним, ранее также сообщалось, что нормы питания хотят изменить в армии Казахстана. В отдельных случаях будет увеличена норма питьевой воды, а тем, кто работает с ядохимикатами, радиацией и иными отравляющими веществами - добавлено молоко.

В декабре прошлого года мы писали, что в 2025 году почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу. Призыв планируют проводить в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь следующего года.

Также мы писали, что 915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года.