Молоко для защиты от радиации: нормы питания хотят изменить в армии Казахстана

В Сети появился проект приказа министра обороны РК, которым в питание военнослужащих вносятся изменения - в отдельных случаях будет увеличена норма питьевой воды и добавлено молоко, передает NUR.KZ.

Проект приказа появился на правительственном сайте "Открытые НПА". Документом планируется внести изменения в утвержденные нормы питания военнослужащих Казахстана.

Так, планируется обеспечивать питьевой водой военнообязанных, призванных на воинские сборы, студентов военных кафедр, проходящих военную подготовку на учебных полигонах и центрах.

При прохождении ими подготовки на учебных полигонах и центрах в регионах с жарким климатом (город Шымкент, Туркестанская, Кызылординская, Мангистауская и Атырауская области) в период с 1 июня по 31 августа предусматривается обеспечение по 3 литра бутилированной питьевой водой в сутки.

То же количество предполагается выдавать при нахождении военнослужащих в полевых выходах, на учениях, маневрах, полигонах, в районах стихийных бедствий и катастроф, в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах.

Нормы питания изменят и для тех, кто работает с ядохимикатами, радиацией и иными отравляющими веществами. Им предполагается выдавать молоко в качестве лечебно-профилактического пайка.

Со вступлением приказа в силу получать молоко будут такие категории военнослужащих: газоэлектросварщики, медицинский (ветеринарный) персонал, связанный с ядохимикатами, и специалисты (рентгенологи), специалисты, постоянно связанные с горюче-смазочными материалами (начальник склада горюче-смазочных материалов, заправщик) и водоканализацией (сантехник), специалисты службы вооружения, связанные с хранением, сбережением и техническим обслуживанием изделий, содержащих вещества с ионизирующим излучением (начальник службы вооружения, начальник склада, начальник хранилища, техник, крановщик, такелажник), а также подразделений РХБЗ, выполняющих особые задачи, связанные с работой с радиационными рисками.

Напомним, в декабре прошлого года мы писали, что в 2025 году почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу. Призыв планируют проводить в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь следующего года.

Также мы писали, что 915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года.

Добавим, в начале ноября прошлого года на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам. Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.