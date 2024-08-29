Размер стипендий для студентов увеличится до 50% с 1 сентября в Казахстане

С 1 сентября этого года размер стипендий для студентов увеличится до 50%, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, передает NUR.KZ.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме

По его словам, более половины государственного бюджета направлено на социальную сферу (52,8%).

Ежегодно растут минимальная и базовая пенсии, а также размер заработной платы.

Размер стипендий для студентов колледжей увеличился на 50%, бакалавриата - на 20%, магистратуры и докторантуры – на 15%. С 1 сентября вырастут стипендии 445 тыс. студентов (в пределах 15-50%).

Подчеркивается, что бесплатным питанием государство обеспечило 1,7 млн школьников, а также около 100 тыс. воспитанников детских садов. На эти цели из бюджета выделено 179 млрд тенге.

В этом году в 1 класс пойдут 352 тыс. детей. Для устранения дефицита ученических мест ведется строительство 302 школ, в 70 школах завершены работы.

По его словам, введена социальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда. На сегодня данный вид соцпомощи получили более 9 тыс. рабочих на сумму 1,7 млрд тенге.

Глава правительства также отметил, что в прошлом году была запущена Цифровая карта семьи. В ней содержится информация о каждой казахстанской семье, а их сегодня 6,3 млн.

Все семьи распределены по 5 категориям в зависимости от уровня благополучия.

Сообщается, что разработан детальный механизм сокращения количества семей кризисной категории путем содействия трудоустройству, предоставления микрокредитования, субсидирования, вовлечения их в систему медстрахования.

Персональная работа с каждой семьей сейчас ведется на уровне каждого города, райцентра и села. До всех акимов доведены соответствующие показатели.

Также сообщается, что продолжается реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В текущем году завершено строительство 102 объектов. Ввод 655 запланированных позволит охватить качественной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей.

Информацию о повышении стипендий озвучили еще в июле текущего года. Сообщалось, что для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит: по рабочим профессиям – 43 574 тенге; для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.