До каких размеров вырастут стипендии в Казахстане

С 1 сентября 2025 года в Казахстане увеличат размер стипендий. Для студентов бакалавриата он составит 52 372 тенге, интернов – 94 862 тенге, докторантов – 262 500 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся. Между тем повышение ожидается и в этом году.
Согласно постановлению "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий", с 1 сентября 2025 года стипендии увеличатся для студентов высших учебных заведений.
Так, размер выплат, которые будут получать бакалавры, повысится до 52 372 тенге в месяц. Для учащихся в вузах на медицинском и педагогическом направлениях стипендия увеличится до 84 000 тенге, а для интернов – до 94 862 тенге.
Стипендии для магистрантов вырастут до 117 098 тенге, для врачей-резидентов и магистрантов по специальности "Здравоохранение" – до 134 664 тенге, а для учащихся в магистратуре "Назарбаев Университета" – до 218 750 тенге.
У докторантов стипендия увеличится до 262 500 тенге. А для учащихся колледжей и техникумов выплаты не изменятся.
|Размер стипендий казахстанских студентов с 1 сентября 2025 года
|Студенты, колледжей (рабочие специальности)
|₸43 574
|Студенты колледжей (специалисты среднего звена)
|₸41 896
|Студенты бакалавриата
|₸52 372
|Студенты медицинских и педагогических направлений
|₸84 000
|Интерны
|₸94 862
|Магистранты
|₸117 098
|Магистранты "Назарбаев Университета"
|₸218 750
|Врачи-резиденты и магистранты в сфере
"Здравоохранение"
|₸134 664
|Докторанты
|₸262 500
|Слушатели подготовительных отделений
|₸44 516
|Источник: Постановление правительства РК
Как напомнили в Министерстве науки и высшего образования РК, для отдельных категории студентов также установлены надбавки к стипендиям. В частности, к ним относятся лица с нарушением зрения и слуха (надбавка 75%), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (надбавка 30%).
При этом учащимся положено повышение стипендий на 15%, если они сдали все экзамены на "отлично". Кроме того, помимо государственной, есть президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.
Назначается президентская стипендия по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. На такую стипендию могут претендовать не только "грантники", но и те, кто обучается на платной основе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2211270-do-kakih-razmerov-vyrastut-stipendii-v-kazahstane/