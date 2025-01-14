Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До каких размеров вырастут стипендии в Казахстане

Опубликовано:

монеты лежат стопками
Деньги. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

С 1 сентября 2025 года в Казахстане увеличат размер стипендий. Для студентов бакалавриата он составит 52 372 тенге, интернов – 94 862 тенге, докторантов – 262 500 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся. Между тем повышение ожидается и в этом году.

Согласно постановлению "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий", с 1 сентября 2025 года стипендии увеличатся для студентов высших учебных заведений.

Так, размер выплат, которые будут получать бакалавры, повысится до 52 372 тенге в месяц. Для учащихся в вузах на медицинском и педагогическом направлениях стипендия увеличится до 84 000 тенге, а для интернов – до 94 862 тенге.

Стипендии для магистрантов вырастут до 117 098 тенге, для врачей-резидентов и магистрантов по специальности "Здравоохранение" – до 134 664 тенге, а для учащихся в магистратуре "Назарбаев Университета" – до 218 750 тенге.

У докторантов стипендия увеличится до 262 500 тенге. А для учащихся колледжей и техникумов выплаты не изменятся.

Размер стипендий казахстанских студентов с 1 сентября 2025 года
Студенты, колледжей (рабочие специальности) ₸43 574
Студенты колледжей (специалисты среднего звена) ₸41 896
Студенты бакалавриата ₸52 372
Студенты медицинских и педагогических направлений ₸84 000
Интерны ₸94 862
Магистранты ₸117 098
Магистранты "Назарбаев Университета" ₸218 750
Врачи-резиденты и магистранты в сфере
"Здравоохранение"		 ₸134 664
Докторанты ₸262 500
Слушатели подготовительных отделений ₸44 516
Источник: Постановление правительства РК

Как напомнили в Министерстве науки и высшего образования РК, для отдельных категории студентов также установлены надбавки к стипендиям. В частности, к ним относятся лица с нарушением зрения и слуха (надбавка 75%), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (надбавка 30%).

При этом учащимся положено повышение стипендий на 15%, если они сдали все экзамены на "отлично". Кроме того, помимо государственной, есть президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Назначается президентская стипендия по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. На такую стипендию могут претендовать не только "грантники", но и те, кто обучается на платной основе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2211270-do-kakih-razmerov-vyrastut-stipendii-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie