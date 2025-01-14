До каких размеров вырастут стипендии в Казахстане

С 1 сентября 2025 года в Казахстане увеличат размер стипендий. Для студентов бакалавриата он составит 52 372 тенге, интернов – 94 862 тенге, докторантов – 262 500 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся. Между тем повышение ожидается и в этом году.

Согласно постановлению "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий", с 1 сентября 2025 года стипендии увеличатся для студентов высших учебных заведений.

Так, размер выплат, которые будут получать бакалавры, повысится до 52 372 тенге в месяц. Для учащихся в вузах на медицинском и педагогическом направлениях стипендия увеличится до 84 000 тенге, а для интернов – до 94 862 тенге.

Стипендии для магистрантов вырастут до 117 098 тенге, для врачей-резидентов и магистрантов по специальности "Здравоохранение" – до 134 664 тенге, а для учащихся в магистратуре "Назарбаев Университета" – до 218 750 тенге.

У докторантов стипендия увеличится до 262 500 тенге. А для учащихся колледжей и техникумов выплаты не изменятся.

Размер стипендий казахстанских студентов с 1 сентября 2025 года Студенты, колледжей (рабочие специальности) ₸43 574 Студенты колледжей (специалисты среднего звена) ₸41 896 Студенты бакалавриата ₸52 372 Студенты медицинских и педагогических направлений ₸84 000 Интерны ₸94 862 Магистранты ₸117 098 Магистранты "Назарбаев Университета" ₸218 750 Врачи-резиденты и магистранты в сфере

"Здравоохранение" ₸134 664 Докторанты ₸262 500 Слушатели подготовительных отделений ₸44 516 Источник: Постановление правительства РК

Как напомнили в Министерстве науки и высшего образования РК, для отдельных категории студентов также установлены надбавки к стипендиям. В частности, к ним относятся лица с нарушением зрения и слуха (надбавка 75%), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (надбавка 30%).

При этом учащимся положено повышение стипендий на 15%, если они сдали все экзамены на "отлично". Кроме того, помимо государственной, есть президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Назначается президентская стипендия по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. На такую стипендию могут претендовать не только "грантники", но и те, кто обучается на платной основе.