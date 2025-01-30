Зачем оркестру из Атырау золотистый iPhone 16 Pro Max за миллион тенге

Желание академического оркестра казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой приобрести гаджет за 1 063 000 тенге возмутило активистов в Атырау, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, оркестр разместил на портале госзакупок объявление о покупке iPhone золотистого цвета.

Согласно ст.12 п.5 Закона "О государственных закупках" в информации о госзакупках не должно быть указаний на товарные знаки или специфические характеристики. Однако в объявлении оркестра четко указано, что требуется именно эта марка и конкретного цвета. Это вызвало сомнения: действительно ли смартфон нужен для работы оркестра или он предназначен кому-то в личное пользование.

Руководитель оркестра Хамиль Суйекбаев объяснил, что современный смартфон необходим для съемки мероприятий. Указание конкретного цвета он назвал ошибкой специалистов, работающих с порталом госзакупок.

"Ранее сотрудники снимали концерты на личные телефоны, но часто сталкивались с нехваткой памяти. Появилась новая профессия - мобилограф, мы решили приобрести смартфон для нужд учреждения. Цвет не имеет значения, главное, чтобы он соответствовал нужным характеристикам для качественной съемки", - пояснил он.

Кроме того, оркестр планирует закупить штатив и микрофон.

На данный момент тендер выиграла алматинская компания, заключив контракт на сумму 900 тыс. тенге. Однако, как отметил руководитель оркестра, бюджетные средства использоваться не будут.

"Смартфон приобретается не за государственные деньги, а на средства, полученные от продажи билетов оркестра. Чтобы сделать процесс законным и прозрачным, мы решили оформить покупку через портал государственных закупок, а не напрямую у предпринимателя", - уточнил он.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге, что значительно превышает потребности учреждения.

Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 млн тенге (по 160 тыс. тенге за картину) при средней рыночной цене 20 тыс. тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 млн тенге.

По всему Казахстану свыше 1100 госучреждений (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене. Так, в Актюбинской области детский сад закупал гречу с наценкой в 500%.