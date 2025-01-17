Гречку с наценкой в 500 процентов покупал детский сад в Актюбинской области
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Свыше 1100 госучреждений в Казахстане (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в 2024 году Агентство по финансовому мониторингу выявило 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым передали в региональные комиссии.
Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу реализует проект, направленный на выявление "спекулятивных" схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия.
Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий.
В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.
"Так, в 80 детских садах Актюбинской области в результате предпринятых Департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%. В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%", - отметили в АФМ.
После вмешательства местного Департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.
Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.
АФМ выработан ряд комплексных мер по недопущению необоснованного роста цен:
- прямой закуп госучреждениями продуктов у производителей и крупных оптовиков;
- усиление административной ответственности за превышение торговых надбавок с применением штрафов, соразмерных незаконно полученному доходу.
АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.
Ранее Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму выше 55 млрд тенге. Так, в Карагандинской области специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге.
В Актюбинской области госзакупки отменили из-за искусственно заниженной цены. Судебная коллегия признала ценовое предложение победителя демпинговым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212449-grechku-s-nacenkoy-v-500-procentov-pokupal-detskiy-sad-v-aktyubinskoy-oblasti/