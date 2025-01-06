Миллионы на уксус и картины: Антикор предотвратил расходование 55 млрд тенге

Антикоррупционной службой предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму выше 55 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой реализуется проект по мониторингу госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг посредством информационной системы "Единое окно закупок" НПП Атамекен.

По итогам 2024 года предотвращено завышение на сумму 55,1 млрд тенге, половина из которых - 26 млрд тенге (или 47%) возвращены в бюджет. Остальную сумму заказчики пересмотрели. Плановая цена снижена или в рамках этих денег увеличено количество приобретаемого товара.

К примеру, в СКО предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге. Антикоррупционная служба установила, что закупка работ по монтажу светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не связаны с чрезвычайной ситуацией. В итоге договор расторгнут, бюджетные средства возвращены.

В Карагандинской области специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге, что значительно превышает потребности учреждения (всего 460 человек). Кроме того, цена одной бутылки была завышена до 500 тенге при рыночной стоимости 300 тенге, что увеличивало расходы на 3,5 млн тенге. После вмешательства борцов с коррупцией закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.

Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 млн тенге (по 160 тыс. тенге за картину) при средней рыночной цене 20 тыс. тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 млн тенге. После рекомендации Антикора закупка была отменена, а средства возвращены в бюджет.

"Антикоррупционной службой продолжается работа по обеспечению законности и порядка в сфере государственных закупок", - отметили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Северо-Казахстанской области надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечены 29 лиц, в том числе семеро - за дискредитацию госслужбы, из них четверых уволили, а трое получили предупреждения о неполном служебном соответствии.

А прокуратурой Жамбылской области были отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге.