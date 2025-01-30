Думала, что это был подарок: житель Тараза подал в суд на девушку, чтобы забрать у нее iPhone

В Жамбылской области мужчина через суд вернул iPhone 15 PRO MAX, переданный девушке. Она утверждала, что это был дружеский подарок, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску мужчины к девушке об истребовании имущества из чужого незаконного владения рассмотрел Таразский городской суд.

Молодой человек потребовал вернуть свой Apple iPhone 15 PRO MAX. Иск был мотивирован тем, что он купил указанный смартфон в кредит.

"Через некоторое время, познакомившись с гражданкой, истец передал ей во временное пользование свой телефон, так как ее телефон был в нерабочем состоянии", - уточнили в суде.

Девушка иск не признала.

"Пояснила, что истцом сотовый телефон был подарен ей в связи с тем, что они находились в дружеских отношениях. Кроме того, гражданка пояснила, что сотовый телефон находится в ее пользовании, так как она работает мобилографом и нуждается в телефоне", - отметили в суде.

Согласно ст.260 ГК собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Суд установил, что право собственности мужчины на сотовый телефон и его стоимость в размере 530 тыс. тенге подтверждается договором гарантийного талона.

Суд, исследовав материалы и доказательства, удовлетворил иск, истребовав имущество из чужого незаконного владения. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Караганды сделала подарок своему знакомому - бритвенный набор, в который входили станок и кассеты с лезвиями, но попала из-за него под статью. Девушку заподозрили в краже.

А жителя Астаны задержали по подозрению в краже трех телефонов iPhone общей стоимостью 1,5 млн тенге со склада магазина, которые, по данным следствия, он потом подарил родным. Подозреваемый работал курьером в интернет-магазине электронной техники.