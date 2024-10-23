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Эзотерика

Карагандинка сделала подарок знакомому и попала под статью

Опубликовано:

Бритва
Бритва. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде неизвестная похитила бритвенный набор, чтобы сделать подарок знакомому. Полиция задержала подозреваемую и возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде по подозрению в краже задержали 28-летнюю женщину.

По версии следствия, в одном из супермаркетов подозреваемая прямо с прилавка забрала бритвенный набор, в который входили станок и шесть кассет с лезвиями. Сумма ущерба составила 40 тысяч тенге.

По словам девушки, кражу она совершила, чтобы сделать сюрприз для своего знакомого.

В МВД добавили, что вещественные доказательства изъяты, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. 37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подозреваемый дал признательные показания.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177748-karagandinka-sdelala-podarok-znakomomu-i-popala-pod-statyu/

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