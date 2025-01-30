Человеку с психическим заболеванием выдали водительские права в области Абай

В области Абай установили человека с психическим заболеванием, имеющего права на управление транспортными средствами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Урджарского района выявлен факт наличия действующего водительского удостоверения у недееспособного лица, что представляет опасность для окружающих.

"Одним из оснований прекращения права на управление транспортными средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением", - отметили в ведомстве.

Принятыми прокуратурой района мерами недееспособный человек лишен водительских прав.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области лишили водительских прав 74-летнюю местную жительницу за то, что она управляла автомобилем в алкогольном опьянении. На судебном заседании пенсионерка признала факт правонарушения.

А в Туркестанской области полицейские остановили водителя, который прикрыл номера своего автомобиля влажной салфеткой. Его привлекли к ответственности по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Мужчину лишили прав на один год и назначили административный арест.