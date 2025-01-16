Казахстанца лишили прав за использование влажной салфетки не по назначению (видео)

В Туркестанской области полицейские остановили водителя, который прикрыл номера своего авто влажной салфеткой. За это мужчина лишился прав и попал под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе рейдово-профилактических мероприятий сотрудники патрульной полиции заметили водителя, который умышленно скрыл госномера своего автомобиля. Стражи порядка незамедлительно остановили подозрительную автомашину на трассе республиканского значения Шымкент - Самара.

"Выяснилось, что 30-летний житель Арысского района совершил грубое правонарушение, скрыв госномера своего автомобиля влажной салфеткой", - уточнили в МВД.

В результате водителя привлекли к ответственности по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

Решением суда его лишили прав управления автомобилем на один год и назначили административный арест.

С начала года патрульные полицейские ДП Туркестанской области привлекли к ответственности около 40 водителей, которые сняли государственные регистрационные знаки со своих автомашин.

Добавим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влекут административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.