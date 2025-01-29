Видео с мужчиной с автоматом в поликлинике объяснили в Атырау

В Сети появилась информация, что в Атырау некий мужчина с автоматом якобы пытался похитить несколько упаковок "Трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане). Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения, передает "Ак Жайык".

В комментарии к опубликованному в Telegram-канале "Письма президенту" видео утверждалось, что некий мужчина с автоматом пытался похитить несколько упаковок "Трамадола" и якобы был случайно задержан медработниками во время проверки медикаментов.

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, инцидент имел место 27 декабря. Однако все происходило иначе.

"С начала года в поликлинике №4 27 пациентам было назначено 625 ампул препарата "Трамадол". Кроме того, в связи с постановкой на учет дополнительного онкологического пациента временно (на условиях возврата) было получено 50 ампул "Трамадола" из Атырауского областного онкологического диспансера", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По их словам, данный инцидент произошел вследствие недостаточного опыта молодого специалиста, а мужчина с автоматом - это охранник.

"Испытав волнение перед камерой, сотрудник не смог корректно объяснить наличие дополнительных ампул и попросил охранника временно их спрятать. Однако отмечаем, что данные препараты являются законными медицинскими средствами и подлежали возврату.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов провели проверку и подтвердили, что все ампулы "Трамадола" находятся на месте. В связи с произошедшим с персоналом была проведена разъяснительная работа", - заявили в управлении.

Также в ведомстве заверили, что хранение и распространение медикаментов в медицинских учреждениях находится под строгим контролем, и призвали не распространять недостоверную информацию.

Ранее в Туркестанской области полицейские изъяли более 2400 таблеток "Трамадола". В незаконном получении психотропного вещества подозревают сторожа медучреждения. По данным полиции, подозреваемый использовал чистые бланки рецепта врача и выезжал в Шымкент для приобретения таблеток.

А в одной из квартир Шымкента стражи порядка изъяли "Трамадол" в особо крупном размере. Полицейские обнаружили 99 пластин анальгетика, содержащего психотропные вещества, в обувной тумбе. Подозреваемую в приобретении и хранении таблеток задержали.