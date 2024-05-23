"Нашла на улице": жительнице Шымкента пришлось объяснять лежащее в прихожей (видео)

В одной из квартир Шымкента стражи порядка изъяли трамадол в особо крупном размере. Подозреваемую в приобретении и хранении наркотических средств задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, при проверке в квартире подозреваемой полицейские обнаружили 99 пластин анальгетика, содержащего психотропные вещества.

"Таблетки женщина хранила в обувной тумбе в прихожей. Задержанная указала, что нашла их на улице", - рассказали в МВД.

Факт расследуется управлением полиции Абайского района.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в результате проверки прокуратуры ВКО выяснилось, что в городской больнице Риддера нарушались правила обращения с психотропными веществами. Так, врач-онколог незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека.