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"Нашла на улице": жительнице Шымкента пришлось объяснять лежащее в прихожей (видео)

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В квартире в Шымкенте нашли трамадол
Обыск. Кадр из видео: polisia.kz

В одной из квартир Шымкента стражи порядка изъяли трамадол в особо крупном размере. Подозреваемую в приобретении и хранении наркотических средств задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, при проверке в квартире подозреваемой полицейские обнаружили 99 пластин анальгетика, содержащего психотропные вещества.

"Таблетки женщина хранила в обувной тумбе в прихожей. Задержанная указала, что нашла их на улице", - рассказали в МВД.

Факт расследуется управлением полиции Абайского района.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Ранее в результате проверки прокуратуры ВКО выяснилось, что в городской больнице Риддера нарушались правила обращения с психотропными веществами. Так, врач-онколог незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105676-nashla-na-ulice-zhitelnice-shymkenta-prishlos-obyasnyat-lezhashchee-v-prihozhey-video/

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