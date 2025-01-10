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"Использовал чистые бланки": сторожа медучреждения задержали в Туркестанской области

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Задержание подозреваемого в Туркестанской области
Задержание. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские изъяли более 2400 таблеток "Трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане). В незаконном получении психотропного вещества подозревают сторожа медучреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция Туркестанской области задержала подозреваемого в перевозке психотропного вещества "Трамадол".

В Ордабасинском районе сотрудники остановили автомобиль Toyota Camry под управлением жителя Арысского района.

При обыске оперативники изъяли из салона автомобиля 4 полиэтиленовых пакета с 120 пачками "Трамадола".

"Кроме того, по месту жительства подозреваемого обнаружили еще 1 пакет с таблетками психотропного вещества", - уточнили в ДП Туркестанской области.

Общее количество изъятого препарата составило 2416 таблеток "Трамадола".

"Как выяснилось, работая сторожем в одном из медучреждений Арысского района, он использовал чистые бланки рецепта врача и выезжал в Шымкент для приобретения "Трамадола", - рассказали в ведомстве.

Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

Ранее в одной из квартир Шымкента стражи порядка изъяли "Трамадол" в особо крупном размере. Полицейские обнаружили 99 пластин анальгетика, содержащего психотропные вещества, в обувной тумбе. Подозреваемую в приобретении и хранении таблеток задержали.

А в Риддере врач-онколог незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека. В ходе проверки в городской больнице выявили факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210391-ispolzoval-chistye-blanki-storozha-meduchrezhdeniya-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/

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