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Эзотерика

"Жителям рекомендуется носить маски": экологическая ситуация в Алматы стала критической, заявил депутат

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Смог над городом Алматы
Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На заседании мажилиса депутат Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы дошла до критического уровня, а местным жителям нужно носить маски, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Пономарева, экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.

"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха.

С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - заявил депутат.

Он добавил, что решить экологическую проблему поможет цифровизация, с помощью которой можно будет контролировать выбросы. Острейшей остается проблема загазованности из-за автомобилей.

"Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей […] Воздух в Алматы уже можно не только увидеть, попробовать, но даже подержать в руках, настолько концентрированы в нем вредные вещества. Мы видели чистым воздух Алматы, это было во время пандемии, значит, можем и должны сделать это сейчас", - добавил Пономарев.

Для решения проблемы депутат предложил:

  • в шестимесячный срок подготовить карту Алматы с выявлением основных источников загрязнения воздуха;
  • разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы города Алматы, включая мероприятия по переходу на экологически чистые виды топлива;
  • ликвидировать экопосты Алматы и установить камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов с автоматическим вынесением самого минимального штрафа;
  • ужесточить ответственность за "липовые" техосмотры;
  • с 2026 года государственным и квазигосударственным организациям разрешить закуп только электромобилей;
  • разработать перевод такси на электромобили в течение последующих 3 лет.

Отметим, весной 2023 года в Алматы состоялся санкционированный митинг за чистый воздух, участники которого требовали признать экологическую катастрофу в городе. На данное требование позже ответили представители Минэкологии.

В июле прошлого года экологи рассказали, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в Алматы.

В прошлом мы уже писали, что алматинцы жалуются на смог, окутавший мегаполис. Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216177-zhitelyam-rekomenduetsya-nosit-maski-ekologicheskaya-situaciya-v-almaty-stala-kriticheskoy-zayavil-deputat/