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Эзотерика

"Мастер маскировки": разгуливающая в Катон-Карагае рысь попала в фотоловушку

Опубликовано:

Рысь стоит на снегу
Рысь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Катон-Карагайском национальном природном парке удалось зафиксировать рысь, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира страны.

В Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили об очередном животном, которого удалось заснять благодаря установленным фотоловушкам.

"Недавно специалисты Катон-Карагайского национального парка зафиксировали редкого и таинственного обитателя наших лесов - рысь!

Рысь - настоящий мастер маскировки, известная своими острыми когтями, великолепным слухом и уникальными кисточками на ушах", - сказано в сообщении.

По данным, опубликованных на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, рысь - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Они играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.

Напомним, в январе этого года в Катон-Карагайском национальном парке зафиксирован интересный случай: любопытный медведь обнаружил фотоловушку, но решив ее изучить, сломал.

В конце ноября прошлого года снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера". Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215949-master-maskirovki-razgulivayushchaya-v-katon-karagae-rys-popala-v-fotolovushku/

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