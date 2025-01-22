Жителя Кокшетау хотели выселить из 3-комнатной квартиры из-за места работы

Жителя Кокшетау, замдиректора музея-заповедника, из-за места работы хотели лишить 3-комнатной квартиры, предоставленной в аренду из жилищного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2022 году житель Кокшетау работал дистанционно научным сотрудником, а затем и заместителем директора государственного историко-культурного музея-заповедника "Ботай" Северо-Казахстанской области.

В 2023 году акимат Кокшетау предоставил ему в аренду 3-комнатную квартиру из коммунального жилищного фонда.

Ссылаясь на выявление уполномоченным органом его места работы и фактического проживания, отдел ЖКХ обратился в суд с иском о выселении его с семьей из арендуемой квартиры и снятии с очереди как убывшего на постоянное место жительства.

Кокшетауский горсуд, рассмотрев дело, отказал в иске отделу ЖКХ на следующих основаниях.

Арендатор квартиры, как работник бюджетной организации со стажем работы более 20 лет, состоял в очереди на жилье с 2006 года.

Музей-заповедник, где он работает, расположен в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, а офис - в СКО.

"Находясь в Кокшетау, работу он выполнял дистанционно (онлайн). С момента выдачи квартиры арендатор с семьей проживает в арендуемой квартире и доказательств обратного отдел ЖКХ не предоставил", - уточнили в суде.

Согласно закону, снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из госжилфонда, осуществляется в случае выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или прекращения трудовых отношений.

В связи с этим требование о выселении необоснованно. Поэтому суд отказал в иске о выселении арендатора.

Ранее в Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери и постановил, что ей обязаны предоставить квартиру из государственного фонда, несмотря на уже купленное под заем жилье. Жилищную комиссию при акиме Қонаева обязали пересмотреть вопрос о предоставлении матери 6 детей жилища.

А в Актау вдова подала иск против действий отдела ЖКХ, решением которого ее исключили из очереди на получение жилья из-за унаследованной квартиры. Суд установил, что по нормам закона женщина не подлежит снятию с учета.