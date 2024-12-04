"Прожил в ней с семьей 23 года": павлодарец судился с акиматом из-за квартиры

Житель Павлодара, который 23 года прожил в квартире со своей семьей, через суд доказал право собственности на недвижимость, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Павлодара проживает в квартире со своей семьей более 23 лет и несет бремя ее содержания.

"Получив когда-то это помещение для реконструкции под квартиру, он его отремонтировал", - уточнили в суде.

В Павлодарском горсуде, куда мужчина обратился с иском о признании права собственности на это жилье в силу приобретательной давности, он узнал о вынесении акиматом города постановления о принятии данной квартиры в коммунальную собственность.

Это постановление павлодарец оспорил в суде. В обоснование иска он указал на нарушение, допущенное местным исполнительным органом, процедуры принятия в коммунальную собственность квартиры.

СМАС постановил удовлетворить иск. Оспариваемое постановление акима города признали незаконным и отменили.

"Акимат обжаловал это решение в апелляции, отметив, что квартира в коммунальную собственность принята ввиду того, что по сведениям регистрирующего органа право собственности на нее не было зарегистрировано, а истец ее собственником не являлся и не является", - отметили в суде.

Павлодарский облсуд, рассмотрев дело, установил, что уполномоченным органом при принятии оспариваемого постановления была нарушена процедура принятия спорной квартиры в коммунальную собственность. В частности, постановление акимата принято без соответствующего решения суда, вступившего в законную силу, что противоречит ст.242 ГК.

"Недвижимость может перейти в собственность государства только по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, и только при соблюдении данного условия местный исполнительный орган в обязательном порядке должен обратиться в суд с требованием о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность", - пояснили в суде.

При этом не могут быть поставлены на учет и переданы в коммунальную собственность бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан или негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом как своим собственным.

Отметив обоснованность удовлетворения иска специализированным межрайонным административным судом, облсуд оставил его решение в силе.

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