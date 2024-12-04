"Прожил в ней с семьей 23 года": павлодарец судился с акиматом из-за квартиры
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Житель Павлодара, который 23 года прожил в квартире со своей семьей, через суд доказал право собственности на недвижимость, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Павлодара проживает в квартире со своей семьей более 23 лет и несет бремя ее содержания.
"Получив когда-то это помещение для реконструкции под квартиру, он его отремонтировал", - уточнили в суде.
В Павлодарском горсуде, куда мужчина обратился с иском о признании права собственности на это жилье в силу приобретательной давности, он узнал о вынесении акиматом города постановления о принятии данной квартиры в коммунальную собственность.
Это постановление павлодарец оспорил в суде. В обоснование иска он указал на нарушение, допущенное местным исполнительным органом, процедуры принятия в коммунальную собственность квартиры.
СМАС постановил удовлетворить иск. Оспариваемое постановление акима города признали незаконным и отменили.
"Акимат обжаловал это решение в апелляции, отметив, что квартира в коммунальную собственность принята ввиду того, что по сведениям регистрирующего органа право собственности на нее не было зарегистрировано, а истец ее собственником не являлся и не является", - отметили в суде.
Павлодарский облсуд, рассмотрев дело, установил, что уполномоченным органом при принятии оспариваемого постановления была нарушена процедура принятия спорной квартиры в коммунальную собственность. В частности, постановление акимата принято без соответствующего решения суда, вступившего в законную силу, что противоречит ст.242 ГК.
"Недвижимость может перейти в собственность государства только по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, и только при соблюдении данного условия местный исполнительный орган в обязательном порядке должен обратиться в суд с требованием о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность", - пояснили в суде.
При этом не могут быть поставлены на учет и переданы в коммунальную собственность бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан или негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом как своим собственным.
Отметив обоснованность удовлетворения иска специализированным межрайонным административным судом, облсуд оставил его решение в силе.
Ранее в Актау вдова подала иск против действий отдела ЖКХ, решением которого ее исключили из очереди на получение жилья из-за унаследованной квартиры. Суд установил, что по нормам закона женщина не подлежит снятию с учета как нуждающаяся в жилье.
А многодетная семья выиграла суд против акимата Астаны, который ранее отказал им в постановке в очередь на жилье, сославшись на то, что совокупный среднемесячный доход семьи превышает 3,1-кратный размер прожиточного минимума на каждого члена семьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196098-prozhil-v-ney-s-semey-23-goda-pavlodarec-sudilsya-s-akimatom-iz-za-kvartiry/