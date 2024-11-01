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Разведенная казахстанка пожаловалась на частое общение детей с отцом

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Отец и мать детей ссорятся
Конфликт в семье. Иллюстративное фото: Photo by Alex Tihonov / Getty Images

В Шымкенте урегулировали спор бывших супругов, установив порядок общения детей с отцом. Теперь мужчина не может встречаться с ними без согласия их матери, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, супруги, имевшие троих совместных детей, развелись.

Дети часто проводили время у отца, который забирал их без ведома и согласия матери, что, по ее словам, вызывало у нее беспокойство и ощущение утраты контроля над жизнью своих детей.

"Несмотря на то, что дети жили с матерью, частые визиты к отцу становились источником непонимания и манипуляций, это привело к значительному эмоциональному напряжению в семье.

В школе у детей снизилась успеваемость, из-за чего один из них был отчислен из НИШ. После общения с отцом у детей менялось поведение, они начинали ругаться с матерью, деньги, которые давал им отец, дети проигрывали в игротеке. На замечания матери ее бывший супруг никак не реагировал", - пояснили в суде.

Обращаясь в полицию и прокуратуру, мать не раз пыталась уладить ситуацию мирным путем, однако добиться желаемого не смогла и направила в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Шымкента иск об определении порядка общения детей с отцом.

Судья на процессе внимательно выслушала обе стороны и попыталась примирить их с учетом интересов детей.

В результате стороны согласились на заключение медиативного соглашения. По его условиям было установлено место проживания детей с матерью, отец не вправе встречаться с детьми без согласия матери, при посещении детьми отца мать должна быть осведомлена об этом.

"Примирение в таком споре - пример конструктивного решения сложных семейных вопросов и шаг к гармонии в жизни детей, восстановлению порядка в их жизни, установлению четких правил их общения с родителями", - отметили в суде.

Определение пока не вступило в законную силу.

Ранее жителю Атырау отказали в расторжении брака в связи с беременностью супруги и ее несогласием на это. Пара состоит в законном браке с 2008 года и уже имеет троих общих несовершеннолетних детей.

Также стало известно, что в Казахстане при разводе супругов суд определил место жительства двух дочерей с отцом. Апелляция отменила это решение, но Верховный суд оставил его в силе. Мать обязали платить алименты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181584-razvedennaya-kazahstanka-pozhalovalas-na-chastoe-obshchenie-detey-s-otcom/

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