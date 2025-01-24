Костанайцы заплатили за отдых за границей 40 млн тенге, но никуда не поехали

В Костанае разгорелся скандал вокруг туристического агентства. В полицию с заявлением обратились 53 человека, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг, передает Astana TV.

Костанайцы бронировали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай. Люди оплачивали стоимость отдыха, но в день вылета обнаруживали, что туры не забронированы.

Руководитель компании на обвинения ответила, что деньги не присваивала. Поездки же продавала по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы.

Однако полицейские установили, что документы, подтверждающие бронирование туров, вовсе отсутствуют. Сейчас директор турагентства задержана, ведется следствие.

"Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". Ущерб от данного преступления составил более 40 миллионов тенге. Подозреваемая в совершении данного преступления задержана и водворена в ИВС. Всем лицам, пострадавшим по аналогичной схеме, просим обратиться в управление полиции", - сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Ранее стало известно, что житель Костаная заплатил почти 2,2 млн тенге за туристское обслуживание, но остался без путешествия из-за несвоевременного бронирования компанией. С ТОО в пользу мужчины взыскали сумму ущерба и компенсацию морального вреда.

А в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. Всего в деле 33 эпизода. Из материалов дела следует, что люди обращались в ТОО, чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.