Проезд к озеру Иссык в Алматинской области закрыли до конца марта

В Алматинской области в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций с 27.01.2025 по 31.03.2025 года закрыт проезд к озеру Иссык, передает NUR.KZ со ссылкой на ГНПП.

Как сообщается на сайте Иле-Алатауского ГПНН, на основании письма Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области № 01-24-07/61-И от 23.01.2025 года, с 27.01.2025 по 31.03.2025 года в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций вводится запрет на посещение озера Иссык для всех посетителей национального парка через КПП (контрольно-пропускной пункт).

Посещение национального парка через контрольно-пропускной пункт Тургенского лесничества по маршруту "Турген - Обсерватория" разрешается пешим туристам, а также легковому, грузовому и пассажирскому транспорту с 10:00 до 17:00. С 18:00 до 10:00 проход запрещен.

Напомним, неделю назад в ВКО вводили ограничение на проезд по автодороге из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин.

До этого сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение. Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб. м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.