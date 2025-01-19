Трассу закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин
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На трассе в Восточно-Казахстанской области введено ограничение - это связано с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".
"19 января с 19:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с накоплением и неустойчивостью снежного покрова на лавинных маршрутах и угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на 6-66 км дороги, участок села Ушановское - город Серебрянск вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта", - сообщили в компании.
Ориентировочно трассу планируется открыть для движения с 06:00 20 января.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону.
Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Накануне сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение.
Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб.м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.
В МЧС добавили, что в регионе с 17 по 20 января в горных районах объявлена лавинная опасность. В ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и походов в горы.
Также ранее сообщалось, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212994-trassu-perekryli-v-vko-iz-za-ugrozy-shoda-lavin/