Трассу закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин

На трассе в Восточно-Казахстанской области введено ограничение - это связано с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

"19 января с 19:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с накоплением и неустойчивостью снежного покрова на лавинных маршрутах и угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на 6-66 км дороги, участок села Ушановское - город Серебрянск вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта", - сообщили в компании.

Ориентировочно трассу планируется открыть для движения с 06:00 20 января.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Накануне сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение.

Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб.м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

В МЧС добавили, что в регионе с 17 по 20 января в горных районах объявлена лавинная опасность. В ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и походов в горы.

Также ранее сообщалось, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.