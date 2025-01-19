Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трассу закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин

Опубликовано:

Сход лавины
Сход лавины. Фото: МЧС РК

На трассе в Восточно-Казахстанской области введено ограничение - это связано с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

"19 января с 19:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с накоплением и неустойчивостью снежного покрова на лавинных маршрутах и угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на 6-66 км дороги, участок села Ушановское - город Серебрянск вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта", - сообщили в компании.

Ориентировочно трассу планируется открыть для движения с 06:00 20 января.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее - бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Накануне сообщалось, что лавина сошла на автодорогу Усть-Каменогорск - Самарское в Восточно-Казахстанской области и перекрыла движение.

Позже в километре от этого места был зафиксирован повторный сход лавины общим объемом 750 куб.м. Снова была перекрыта дорога, но ее уже расчистили, обеспечив проезд.

В МЧС добавили, что в регионе с 17 по 20 января в горных районах объявлена лавинная опасность. В ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и походов в горы.

Также ранее сообщалось, что из-за угрозы схода лавин в Алматинской области до апреля 2025 года перекроют несколько дорог.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212994-trassu-perekryli-v-vko-iz-za-ugrozy-shoda-lavin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie