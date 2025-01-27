Инспектор ДП Жамбылской области добился права не ходить на работу

В Жамбылской области инспектор патрульной службы подал иск к ДП по поводу отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску мужчины к департаменту полиции об обязании предоставить отпуск по уходу за ребенком рассмотрел Таразский городской суд.

"Истец - инспектор службы патрульной полиции стал отцом, но радостное событие омрачилось болезненностью ребенка и необходимостью лечения. В семье решили, что ухаживать за сыном будет отец, а мама-предприниматель займется вопросами финансирования", - пояснили в суде.

Находясь в другом городе, мужчина направил ответчику рапорт о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком. В ответ он получил сообщение о том, что необходимо прибыть в департамент полиции.

Таразский городской суд отказал в удовлетворении требования о признании ответа департамента полиции незаконным, указывая, что данное письмо было направлено в ответ на обращение мужчины о предоставлении отпуска и не несет правовых последствий для него.

Суд обязал ответчика предоставить отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Департамент полиции подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции со ссылкой на то, что истцу не было отказано в предоставлении отпуска, а лишь были даны ответы разъяснительного характера. Действия департамента не признали незаконными, в связи с чем суд первой инстанции не правомочен возлагать обязанность по совершению каких-либо действий со стороны ответчика.

"Судебная коллегия по гражданским делам нашла выводы ответчика несостоятельными, поскольку работник имеет право выйти в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет независимо от пола, нехватки личного состава и других обстоятельств. Это право выбора истца, которым он воспользовался", - уточнили в суде.

Судебные акты уже вступили в законную силу.

Ранее в Жамбылской области защитили права женщины на отпуск по уходу за ребенком до трех лет и признали незаконным ее увольнение при сокращении. По результатам проверки в деятельности компании выявили нарушение требований трудового законодательства.

Другая жительница Жамбылской области, уволенная из управления строительства акимата, через суд доказала, что отсутствовала на работе по уважительной причине. Судебная коллегия признала незаконным и недействительным приказ о ее увольнении в период болезни.