Попавшую в больницу сотрудницу акимата уволили в Жамбылской области

Жительница Жамбылской области, уволенная из управления строительства акимата, доказала, что отсутствовала на работе по уважительной причине, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Жамбылский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки к управлению строительства акимата о признании незаконным приказа об увольнении, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Выяснилось, что 15 января 2024 года женщина по состоянию здоровья обратилась в городскую поликлинику, где ей был поставлен диагноз и назначено стационарное лечение с 16 по 23 января 2024 года, о чем ей выдан больничный лист. 24 января 2024 года истец вышла на работу.

"Приказом работодателя от 30 января 2024 года истец уволена в связи с отсутствием на работе 15 января 2024 года", - отметили в суде.

Таразский городской суд отказал в иске. Однако апелляционная коллегия, пересмотрев дело, удовлетворила иск по следующим основаниям.

"Истцом предоставлены доказательства уважительности причины отсутствия ее на работе", - установили в суде.

Судебная коллегия признала незаконным и недействительным приказ об увольнении в период болезни сотрудницы.

С управления строительства взыскали заработную плату за время вынужденного прогула в размере 403 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. тенге и представительские расходы в размере 300 тыс. тенге.

Судебный акт уже вступил в законную силу.

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