Казахстанка попросила у замакима отпуск по уходу за ребенком, но ее уволили

В Жамбылской области защитили права женщины на отпуск по уходу за ребенком до трех лет и признали незаконным ее увольнение при сокращении, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, местные суды рассмотрели административное дело по иску АО к управлению инспекции труда акимата области об отмене предписания и признании незаконным отказа в отмене предписания.

В феврале 2023 года совет директоров компании принял решение о сокращении службы внутреннего аудита. Сотрудникам направили уведомление об изменении условий труда.

В связи с тем, что у работника есть ребенок в возрасте до трех лет, ей была предложена должность специалиста в другом секторе на время отсутствия основного работника.

"Однако, отказавшись от ознакомления с уведомлением, сотрудница обратилась к заместителю акима области о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком, ей дан ответ, что декретный отпуск подлежит предоставлению только с предложенной должности специалиста", - пояснили в суде.

Таким образом с марта 2023 года с работником трудовой договор был расторгнут, в связи с чем она обратилась в инспекцию труда.

По результатам проверки деятельности компании было выявлено нарушение требований законодательства и направлено предписание об устранении. Истец, не согласившись с данным административным актом, обратился в суд.

Местными судами в удовлетворении иска было отказано. Тогда истец обжаловал судебные акты в кассационном порядке.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда согласились с выводами местных судов об отказе в удовлетворении иска, так как в соответствии с требованиями трудового законодательства работник может использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет полностью или по частям. Кроме того, на время декретного отпуска за работником сохраняется место работы", - рассказали в суде.

Таким образом, суды защитили законные права и интересы матери и ребенка. Судебные акты уже вступили в законную силу.

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