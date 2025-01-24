Камеры с функцией распознавания лиц установили в Карагандинской области

В селе Аксу-Аюлы Карагандинской области установили 25 камер видеонаблюдения. Они оснащены функциями распознавания лиц и транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в селе Аксу-Аюлы Шетского района в этом году установили 25 камер видеонаблюдения. Оборудование размещено на ключевых улицах районного центра, а также на въездах в населенный пункт и местах большого скопления людей.

По словам акима Аксу-Аюлы Дархана Смаилова, установленные устройства оснащены передовыми функциями, включая точное распознавание лиц и автомобилей.

"Камеры благодаря анализу автономеров способны определить, находится ли транспортное средство или его владелец в розыске", - отметил Дархан Смаилов.

Село Аксу-Аюлы. Фото: gov.kz

В ведомстве уточнили, что вся информация с камер поступает в отдел полиции, где сотрудники в круглосуточном режиме следят за общественным порядком.

Для демонстрации возможностей и алгоритма работы новых систем видеонаблюдения аким Аксу-Аюлы организовал специальную презентацию для руководства местного отдела полиции и прокуратуры района.

"Внедрение подобных систем позволяет оперативно реагировать на инциденты, предотвращать преступления и создавать более безопасные условия для наших жителей. Кроме того, камеры помогут повысить уровень доверия населения к органам правопорядка", - добавил глава районного центра.

Ранее сообщалось, что со 2 декабря прошлого года в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Они установлены в районе ЖБИ и на других участках города.

Также стало известно, что в Карагандинской области мобильные комплексы "Оракул" фиксируют нарушения ПДД, вызывая вопросы у местного населения о законности их использования.