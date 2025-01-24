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Эзотерика

Осужденные женщины освоили необычное дело в карагандинской колонии

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Осужденная
Осужденная. Фото: polisia.kz

Женщины, отбывающие наказание в колонии №32 в Карагандинской области, начали выращивать комнатные растения, что помогает им находить душевное спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, осужденные женщины, отбывающие наказание в учреждении №32 в Карагандинской области, освоили необычное дело.

Как рассказывает осужденная, трудоустроенная парикмахером в хозяйственно-лимитированной обслуге, выращивание цветов - работа не сложная, но требующая терпения. Осужденная в свободное время занимается выращиванием комнатных растений на рабочем месте.

"Сама атмосфера теплая, светлая, когда смотришь на эту цветущую картину, чувствуется душевное спокойствие", - говорит женщина.

В МВД отметили, что занятия с растениями помогают женщинам чувствовать себя живыми, а также создавать уютные уголки.

"Когда мы совершаем ежедневную прогулку в парке, отправляемся в лес или создаем городские джунгли у себя дома, природа заставляет нас чувствовать себя живыми", - рассказала осужденная.

Ранее заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета. В рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла студенты посетили комнату свиданий с родственниками осужденных, клуб учреждения, где заключенные проводят досуг и участвуют в культурно-массовых мероприятиях, а также столовую, где им представили блюда из меню осужденных, которые они могли попробовать.

Помимо этого, в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что заключенный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214855-osuzhdennye-zhenshchiny-osvoili-neobychnoe-delo-v-karagandinskoy-kolonii/

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