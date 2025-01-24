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Доставку бумажных квитанций за воду и тепло прекратили в Актобе

Опубликовано:

Квитанция
Квитанция. Фото: diapazon.kz

В Актобе коммунальщики прекратили доставку бумажных квитанций за воду и тепло, вызвав недовольство многих пенсионеров без цифровых сервисов, передает "Диапазон".

В Актобе пенсионеры и их родные пожаловались на отказ коммунальщиков приносить квитанции на воду и отопление. Компания "Aqtobe su-energy group" заявила, что отказывается от квитанций для удобства абонентов, а также из-за заботы об окружающей среде.

Пенсионеры же задаются вопросом, что им делать, если они не пользуются смартфоном или компьютером.

"Aqtobe suзenergy" перестали разносить квитанции за воду и отопление! Говорят, оплачивайте через приложение. А если у большинства жителей нет его, как быть? На каком основании перестали разносить квитанции?

Сказали, что начальство так решило! Дом многоэтажный в старой части города, много пенсионеров, у которых нет смартфонов. Пусть всем разносят", - заявила местная жительница.

Другая актюбинка задалась аналогичным вопросом.

"Правда ли, что квитанции больше не будут приносить? Бабушка пользуется только кнопочным телефоном.

Сейчас так много мошенников с онлайн-кредитами, что мы этому только рады. Но она всегда аккуратно платит за коммунальные платежи, сразу же с квитанцией идет на "Казпочту".

Теперь сильно переживает, как ей оплачивать, как смотреть сумму. Ладно, у нее есть дети и внуки, решим все. Но что делать одиноким старикам?" - спрашивает она.

В компании сообщили, что с 1 января АО "Aqtobe su-energy group" переходит на электронную доставку квитанций вместо бумажной.

"Это решение направлено на удобство абонентов, повышение качества обслуживания и заботу об окружающей среде.

Электронные квитанции позволяют ускорить процесс доставки, минимизировать риск потери документов и упростить получение информации о начислениях.

Согласно п.2 п.21 Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных приказом МИИР РК № 249, квитанции могут предоставляться в электронном виде. Уже сейчас 70% абонентов получают платежные документы через мобильное приложение.

Также квитанции доступны через телеграм-бот или личный кабинет на сайте нашей организации. Для своевременного получения информации рекомендуем обновить контактные данные", - объяснила руководитель центра по связям с общественностью Ляззат Кудайбергенова.

Получить бумажную квитанцию все-таки можно, но за ней нужно будет идти в офис организации по адресам: пр. Санкибай батыра, 24 "0" или пр. Абулхаир хана, 29А. А также есть решение для пенсионеров, которые не пользуются банковскими приложениями и сайтами.

"Пожилые абоненты могут написать заявление с просьбой о доставке квитанций. В таком случае наши агенты будут приносить их лично. Заявление написать можно также в офисах по адресам: пр. Санкибай батыра, 24 "О" или пр. Абулхаир хана, 29А", - объяснила Ляззат Кудайбергенова.

Ранее жительница Актобе пожаловалась на то, что уже второй год получает большие счета за отопление, несмотря на установку теплосчетчика. В "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию.

Другая актюбинка пожаловалась на проблемы с оплатой за вывоз мусора. Пенсионерка утверждает, что предоплата в 5 тысяч тенге не была передана новому подрядчику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214852-dostavku-bumazhnyh-kvitanciy-za-vodu-i-teplo-prekratili-v-aktobe/

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