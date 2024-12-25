Актюбинка сделала предоплату за вывоз мусора и оказалась должницей

Жительница Актобе пожаловалась на проблемы с оплатой за вывоз мусора. Пенсионерка утверждает, что предоплата в 5 тысяч тенге не была передана новому подрядчику, передает "Диапазон".

Пенсионерка Людмила Васильевна рассказала о проблемах, возникших при оплате услуг по вывозу мусора.

По словам женщины, в июне прошлого года она оплатила 5 тысяч тенге компании "Клин Сити". Однако вскоре предприятие прекратило свою деятельность.

"Я пенсионерка, проживаю на пр. Абулхаир хана, 89. Помогите разобраться с компанией по вывозу мусора, они у нас все время меняются.

В июне прошлого года "Клин Сити" я оплатила за услуги 5 тысяч тенге, после этого они закрылись. Остаток 3312 тенге в бухгалтерии обещали передать "АТК Кызмет", которая пришла после них.

Но мне все время выставляют долг. Ездила в офис "Клин Сити", чтобы разобраться, но там никого уже нет, дверь закрыта. Как быть", - рассказала местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе акимата Актобе, предприятие "Клин Сити" действительно закрылось, а передача предоплаты за вывоз мусора компании "АТК Кызмет" не производилась.

"Мы связались с компанией "АТК Кызмет", которая вывозит отходы из тех районов, где ранее работало ТОО "Клин Сити".

Предприятие "Клин Сити" закрылось, предоплату, которую вносило население, предприятию "АТК Кызмет" не передавали. Пенсионерку просят подойти в офис", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Жанаконыс в Актобе выразили недовольство отсутствием вывоза мусора. Ситуационный центр региона зарегистрировал жалобу граждан.

Также жители пожаловались на странную воду с запахом канализации, протекающую по улице Мустафы Шокая. Горожане отметили, что вода не замерзает и имеет неестественный цвет.