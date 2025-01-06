Села в Актюбинской области остались без света из-за обледенения проводов и падения опор

Из-за обледенения линий электропередачи в нескольких селах Актюбинской области произошло массовое падение опор и перебои с электричеством. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, передает "Диапазон".

Обледенение линий электропередачи произошло из-за влажности и тумана. На линиях образовалась наледь, под ее тяжестью провода стали обрываться, опоры упали.

5 января между селами Ащелисай и Сабындыколь повалило 60 опор линий электропередачи, между селами Кумсай и Аксу - 16 опор.

Восстановлением электроснабжения круглосуточно занимаются местные энергетики, также выехали бригады из Актобе, сообщили в районном акимате

"Диаметр наледи на проводах доходил до 20 см. Лед сбивают, он тут же появляется снова. Люди работают день и ночь.

Дежурные бригады очищали от наледи линии электропередачи в селах Журын, Караколь, Сабындыколь, Ащисай, Кумсай и Аксу.

Вечером 5 января в Кумсай подали свет, в селах Булакты, Миялыколь и в Эмбе бригады еще работали. В селах Сабындыколь, Аксу света нет, поскольку там упали опоры, необходимые материалы уже доставили, 6 января с утра энергетики приступили к работам", - рассказал аким Мугалжарского района Дархан Ермагамбетов.

В акимате обратили внимание на то, что там, где 3 января восстановили энергоснабжение, в связи с потеплением на линиях снова образовалась наледь, поэтому 4-5 января опять не было света.

В Оркаше, Ащисае и Кумсае 6 января с 9 утра и до 6 вечера будут идти восстановительные работы, свет отключат.

В ТОО "Энергосистема" рассказали, что в праздничные и выходные дни из-за непогоды в Актобе и районах было отключение электроснабжения, ремонтом занимались более 70 бригад, выехало 130 специальных машин.

Ранее жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. В городском акимате сообщили о решении проблемы.

Также сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области произошло короткое замыкание трансформатора. На место выезжали сотрудники ДЧС региона.

Помимо этого, непогода оставила без электричества жителей нескольких десятков сел в Павлодарской области.