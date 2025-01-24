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Несколько улиц хотят переименовать в Актобе

Опубликовано:

Азамат Бекет
Азамат Бекет. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

На внеочередной сессии маслихата в Актобе рассмотрели вопросы переименования улиц и жилых массивов, а также заслушали отчет о работе за 2024 год, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, состоялась внеочередная сессия маслихата. В ней принимали участие аким города Азамат Бекет, председатель городского маслихата Анар Даржанова, акимы районов Алматы и Астана, руководители отделов.

На рассмотрение депутатов вынесен вопрос о переименовании улиц и жилого массива с идеологически устаревшими, малозначительными наименованиями.

В частности, предлагается переименовать жилой массив Белогорка в "Құндызды", улицу Вагонную - в "Байғазы", улицу Комсомольскую - в "Ақтерек", улицу Лачугину - в "Сарыкөл", квартал энергетиков - в "Қазығұрт", улицу Архитектурный - в "Сандықтас", Садовую - в "Айнабұлақ", переулок Бакинский - в "Қағанат".

В списке наименовании также есть имена выдающихся казахских деятелей, таких как Роза Багланова, Сафуан Шаймерденов, Сарыбай Мауленов, Абу Сарсенбаев.

Всего по районам Астаны и Алматы предлагается переименовать 20 улиц. Соответствующее решение маслихата будет направлено в республиканскую ономастическую комиссию.

Также в ходе сессии был заслушан отчет председателя маслихата Анар Даржановой об итогах работы за 2024 год, рассмотрены вопросы изменения составов комиссий, создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах районов Алматы и Астаны.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних работала только при городском акимате.

Подводя итоги сессии, аким Актобе Азамат Бекет отметил вклад депутатов в развитие города. Он подчеркнул трудности прошлого года, связанные с паводком, и поблагодарил депутатов за активное участие в ликвидации его последствий.

"В наступившем году необходимо быть готовыми к новым испытаниям, которые может преподнести нам природа. При поддержке акима области запланирован комплекс мероприятий по благоустройству города и ремонту дорог. Уверен в нашей совместной работе в этом направлении", - сказал аким.

Ранее в кулуарах правительства аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов снова прокомментировал вопрос переименования Петропавловска в Кызылжар.

Весной прошлого года в Алматы также готовились переименовать несколько улиц - за это единогласно проголосовали депутаты городского маслихата. В акимате объяснили, нужно ли жителям менять документы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214765-neskolko-ulic-hotyat-pereimenovat-v-aktobe/

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