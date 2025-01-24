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Запретить продажу пиротехники гражданским предлагают в Казахстане

Опубликовано:

Салюты
Иллюстративное фото: Pixabay

Новая петиция с предложением запретить в Казахстане продажу пиротехники гражданским лицам опубликована на E-Petition.kz. Она адресована Министерству юстиции Казахстана, передает NUR.KZ.

Автор петиции предлагает ввести полный запрет на продажу пиротехнических изделий физическим и юридическим лицам в Казахстане.

"Согласно представленных данных управлений здравоохранения регионов, в новогодние праздники 2024 года от пиротехнических средств в стране пострадали 63 человека, в том числе детей - 20. Из них госпитализированы в стационар - 12, в том числе детей - 5. На амбулаторном лечении - 51 пациент, в том числе детей - 15.

Наибольшее количество пострадавших в новогодние праздники от пиротехнических средств в Алматы, Шымкенте и в Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях", - озвучили статистику в петиции.

Необходимость ведение запрета автор петиции аргументирует несколькими причинами:

  • люди достаточно халатно относятся к мерам предосторожности при запуске этих изделий;
  • массовый запуск фейерверков приводит к выбросу множества загрязняющих веществ, включая углекислый газ, оксид углерода, азот, диоксид серы и твердые частицы, которые в краткосрочной перспективе крайне негативно влияют на качество воздуха;
  • фейерверки пугают птиц и зверей, как диких, так и домашних;
  • салюты, запускаемые во дворах ЖК, неоднократно вызывали пожары, попадая в открытые окна или на незастекленные балконы;
  • дети кидают петарды под ноги прохожим из окон или просто так, а потом убегают, а у человека может случиться инфаркт после этого, либо он может получить ожоги или другие травмы после падения.

Автор петиции призывает казахстанцев задуматься не только "о пятиминутных радостях, но и обо всех минусах, которые они (прим.ред - пиротехника) вызывают".

В начале года сообщалось, что в Актобе двое подростков пострадали от пиротехники. Один получил ожог роговицы, другой - термические травмы. Обоим оказали помощь, их состояние удовлетворительное.

В целом в новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей.

Также в прошлом году в Алматы после Нового года в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Они получили ожоги, переломы и другие травмы.

При этом в преддверии Нового года спасатели и полицейские напоминали казахстанцам, что запуск фейерверков и салютов в новогоднюю ночь может обернуться не только штрафами, но и серьезными травмами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214695-zapretit-prodazhu-pirotehniki-grazhdanskim-predlagayut-v-kazahstane/

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